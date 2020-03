Detenuti evasi dal carcere di Foggia, posti di blocco anche in Molise ( video)

Pare che anche in Molise, nei punti di accesso, in particolare in Basso Molise sul versante pugliese, siano stati predisposti dalle Forze dell’Ordine posti di blocco anche dopo la notizia che decine di detenuti sono evasi dal carcere di Foggia in tarda mattina dopo una rivolta contro la restrizioni dovute al coronavirus. Molti dei fuggitivi, pare più della metà, come informano i sindacati della Polizia Penitenziaria, sono stati catturati ma altri risultano latitanti. Al momento non abbiamo notizie ufficiali da parte degli organi preposti. ( foto di repertorio)

