 Cultura/Incontri e laboratori con Cinzia Ghigliano

Due grandi eventi ci aspettano nel primo weekend di Luglio.Abbiamo fortemente voluto invitare una delle più importanti disegnatrici italiane che tra le sue numerose pubblicazioni annovera tre testi dedicati a due fotografe e un fotografo.

Il 5 Luglio 2024Cinzia Ghigliano sarà a Campobasso alla Libreria Risguardi per un laboratorio dedicato ai bambini (per info e prenotazioni libreriarisguardi@gmail.com ), ore 16:45 e per la presentazione dei libri “Lei. Vivian Maier” e “Lui. Mike Disfarmer”, ore 18:45.

Il 6 e 7 luglio 2024, in occasione del terzo incontro internazionale su Tina Modotti, organizzato dall’associazione Crea Tina e dall’archivio Tina Modotti in collaborazione con il Comune di Bonefro, sarà nel paese basso molisano presso l’ex convento di Santa Maria delle Grazie per presentare il libro “Lo specchio di Tina”, 6 Luglio 2024 ore 19:00 e il 7 Luglio 2024 alle 10:30 per un altro laboratorio per i più piccoli (per info e prenotazioni modotti96@gmail.com ).

Tutti gli eventi sono a partecipazione libera.

Cinzia ghigliano:Cinzia Ghigliano inizia la sua carriera come fumettista nel 1976 sul mensile Linus. Nel 1978 ottiene al Salone Internazionale dei Comics di Lucca il prestigioso Yellow Kid quale miglior autore italiano. Negli anni immediatamente successivi dà vita, con Marco Tomatis, a numerosi personaggi, come Isolina o Lea Martelli, primo esempio di fumetto seriale pubblicato su un settimanale femminile ad ampia tiratura. Nel 1984 nasce Solange, le cui avventure vengono pubblicate in numerosi paesi europei. Contemporaneamente si occupa di divulgazione a fumetti. In questo campo ottiene nel 1986, con Luca Novelli, il premio Andersen per la divulgazione scientifica. La crisi del fumetto d’autore la porta ad esplorare nuovi settori in cui agire e lavorare. Intensifica così l’attività di illustratrice, soprattutto nel campo dell’editoria per bambini e ragazzi, collaborando con le maggiori case editrici italiane. Nel 2003 le viene conferito il Caran d’Ache quale miglior illustratore dell’anno. Si dedica con successo anche alla pittura. Mostre monotematiche la vedono esporre in tutta Italia. In questo modo, i versi di Pavese, il dialetto siciliano di Buttitta, i testi che mutano attraverso le differenti traduzioni di Edgar Lee Master, le canzoni di Fabrizio de Andrè, le posture delle donne che variano a seconda dell’autore che stanno leggendo, entrano a far parte del suo immaginario dipinto.

Cinzia Ghigliano inoltre è docente di illustrazione e fumetto presso la Libera accademia d’arte Novalia. Nel 2016 il libro LEI. Vivian Maier, inaugura la sua collaborazione con Orecchio Acerbo Editore e le vale il premio Andersen quale “Miglior Libro fatto ad arte”