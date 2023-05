Un’imprdenza purtroppo fatale.

Sono terminate con il ritrovamento del cadavere le ricerche dell’uomo che era scivolato nel torrente Aurino, in Alto Adige, mentre tornava a casa.

Dinanzi a un amico è caduto accidentalmente in acqua finendo per essere trascinato via dalla corrente.

Era residente nella frazione Cadipietra del comune di Lutago.

Le operazioni hanno visto impegnati per tutta la notte i vigili volontari di tutta la valle, e i Carabinieri.

foto di repertorio