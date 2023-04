Cronaca nazionale/ Trovato vivo uno dei due sub sardi scomparsi dopo l’affondamento di una barca

Le ricerche sono state sospese a causa del maltempo; intanto le cattive notizie vengono solo in parte mitigate da un fatto di cronaca.

È stato ritrovato vivo uno dei due sub sassaresi dispersi nel mare del Golfo dell’Asinara.

Il pescatore subacqueo è stato ritrovato sul litorale di Marritza, nella Marina di Sorso. Stando a quanto riferito dai carabinieri, accorsi sul posto, è in buone condizioni di salute nonostante le tante ore trascorse in acqua.

Ai soccorritori il 35enne ha detto di essere stato trascinato fin lì, a più di 10 chilometri dal punto in cui era affondata la barca su cui si trovava insieme al cugino, 38 anni, che risulta ancora disperso.

Foto di repertorio