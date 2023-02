Cronaca nazionale/ Tir va giù dal viadotto e prende fuoco, morto il conducente

Un terribile incidente stradale si è verificato sulla A1: un tir è precipitato dal viadotto Marinella, nel tratto dell’autostrada tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna.

Il camion trasportava un carico di frutta e verdura. L’incendio del mezzo si è innescato dopo l’impatto contro il terreno a causa della rottura dei serbatoi del carburante.

Secondo ricostruzioni il tir, per cause da stabilire, ha sbandato andando a sbattere prima contro la barriera centrale della carreggiata e poi, dopo aver attraversato le corsie di sorpasso, di marcia e di emergenza, ha abbattuto sul lato destro del viadotto sei elementi delle protezioni laterali, finendo nel vuoto per un’altezza di oltre 15 metri.

Il conducente del messo pesante è morto; sul posto i vigili del fuoco.