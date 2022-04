Cronaca nazionale/ Terribile incidente stradale: muoiono padre e figlio, otto i feriti

Ancora vittime della strada; e tra loro purtroppo anche un giovanissimo ragazzo. Una enorme tragedia sull’autostrada A21 Piacenza-Torino, nel tratto tra Casteggio e Voghera in provincia di Pavia: padre e figlio, di 45 e 11 anni, francesi residenti a Parigi, sono morti in un drammatico incidente e oltre alle due vittime, si sono registrati altri 8 feriti , trasportati in ambulanza all’ospedale di Voghera (Pavia) e al Policlinico San Matteo di Pavia: le loro condizioni non sembrano preoccupanti.

L’auto sulla quale viaggiava la famiglia francese è stata tamponata da una vettura. In seguito all’urto, particolarmente violento, il figlio di 11 anni è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Il padre è subito sceso per cercare di soccorrerlo, ma è stato travolto da una terza vettura che nel frattempo stava percorrendo la stessa carreggiata.

Per il padre e il figlio purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Foto di repertorio