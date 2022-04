Concerto del Primo Maggio/Ad Isernia Musica per la pace e per il lavoro

In collaborazione con Cgil Molise , Ass. Eleomai e con il patrocinio dell ’ Assessorato alla Cultura del Comune di Isernia . Premiate eccellenze molisane. Ingresso Gratuito

– Alle 19 di domenica 1 Maggio, ad ingresso gratuito, l ’ Auditorium Unità d ’ Italia di Isernia si apre alla grande Musica e alle grandi tematiche di questo particolarissimo periodo : Pace e Lavoro .

Il pianista Simone Sala e il tenore Paolo Bartolucci direttori artistici della manifestazione , hanno colto l’ occasione per sensibilizzare argomenti che soprattutto oggi , entrano con forza nelle nostre ca se e che devono indurci a riflette re su quanto, insieme alla salute, essi siano fondamento della nostra società , attraverso questo evento , patrocinato dal Comune di Isernia.

Merito anche della Cgil Molise che per il tramite del suo segretario Paolo De Socio , ha voluto sposare un evento di alta caratura artistica nel quale si esibiranno l’ Orchestra Sinfonica Regionale del Molise condotta dal M° Roberto Bongiovanni , direttore di grande qualità ed esperienza , oltre a un cast di indubbio valore come i due “ Premi Talenti Musicali della Nostra Terra IV edizione ” ovvero il baritono molisano Donato Di Gioia , premio alla Carriera , e il soprano isernino Lorena Grazia Scarselli , premio artista emergente.

Daranno il loro contributo il tenore di consolidata esperienza internazionale Paolo Bartolucci nella parte operistica e l’ eclettico pianista Simone Sala , reduce dai recenti successi romani che nei prossimi giorni sarà in cartellone all ’ Auditorium Parco della Musica di Roma , in qualità di solista. Novità sarà la presenza del Balletto attraverso il solista Giovanni Bruscino e i danzatori della Scuola di Danza Amatuzio di Bojano. In programma musiche di Chopin , Verdi, Bizet, Strauss, Gounod, Morricone , Saint Saens … Ingresso gratuito con biglietto online