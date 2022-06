Cronaca nazionale/ Stavano bruciando le sterpaglie, ma vengono avvolti dalle fiamme: due morti

E’ una pratica usata da decenni, ma estremamente pericolosa e che non di rado, come purtroppo avvenuto questa volta, si trasforma in terribile tragedia.

Sono stati avvolti dalle fiamme mentre tentavano di dare fuoco alle sterpaglie: due morti nel Salento.

Il primo è un 80enne di Ugento ricoverato ieri in gravissime condizioni. La seconda una 62enne di Merine di Lizzanello rimasta ustionata sull’80%del corpo.

Purtroppo per entrambi non c’è stato niente da fare per salvargli la vita.

Indagano i carabinieri.

Foto di repertorio