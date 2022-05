Cronaca nazionale/ Si sente male durante l’immersione, muore dopo alcuni giorni in ospedale

Tragedia del mare sulle coste toscane. È morta all’ospedale di Grosseto la 52enne, ricoverata dopo aver avuto un malore durante un’immersione subacquea nel mare di Livorno.

Si era sentita male mentre stava effettuando un’immersione nel tratto di mare davanti alla scogliera di Calafuria a Livorno, venendo poi ricoverata in gravi condizioni.

I compagni di immersione si sono accorti che la donna aveva accusato un problema in fase di risalita e una volta recuperata a bordo del loro gommone avevano subito dato l’allarme.

La donna era stata quindi trasferita in codice rosso all’ospedale di Livorno e poi con eliambulanza portata all’ospedale di Grosseto per la terapia in camera iperbarica.

