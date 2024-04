Cronaca nazionale/ Si sarebbero dovuti incontrare, scomparsi due minorenni

Sono momenti di apprensione per la scomparsa di due ragazzi di 16 e 15 anni che avrebbero dovuto incontrarsi a Genova.

Lui era partito dalla sua abitazione di Casalgrande (Reggio Emilia) insieme alla mamma per recarsi in stazione e prendere il treno verso Genova, dove avrebbe dovuto incontrare la fidanzatina 15enne, in viaggio da Sanremo.

I due avrebbero dovuto trascorrere tutta la mattinata insieme, come avevano fatto altre volte. Dopo un paio di ore, i due avrebbero spento i cellulari e disattivato la geolocalizzazione.

Il papà del 16enne ha denunciato la scomparsa ai carabinieri di Scandiano.

Del caso si sta interessando la trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”.