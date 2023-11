Cronaca nazionale/ Ragazza 15enne cade dal balcone e muore, ipotesi suicidio

Terribile tragedia familiare nelle Marche

E’ indagato per istigazione al suicidio il padre della ragazzina di 15 anni, d’origine bengalese, precipitata dal balcone al quarto piano del suo appartamento in via Capodistria, nel quartiere del Piano ad Ancona.

Dopo tre giorni di agonia, ieri l’adolescente è morta all’ospedale regionale di Torrette, dov’era arrivata in condizioni disperate per un profondo trauma cranico.

La polizia sta facendo luce sulle dinamiche familiari e sui rapporti della ragazzina con i genitori.

Foto di repertorio