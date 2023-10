AltaVita – lstituzioni Riunite di Assistenza – l.R.A: Bando di concorso per 40 OSS

AltaVita – lstituzioni Riunite di Assistenza – l.R.A è un’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) ha indetto la selezione pubblica è finalizzata a coprire 40 posti di lavoro mediante contratto a tempo indeterminato e pieno. Gli assunti potranno essere impiegati nei servizi rivolti agli anziani ospiti di AltaVita – IRA nelle sedi di Padova e Selvazzano Dentro (Padova). E’ possibile inviare la domanda di partecipazione fino al 7 novembre 2023.

Requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

età non inferiore ad anni 18 e non aver compiuto 42 anni di età; ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. b) del Regolamento di disciplina per il reclutamento del personale dell’Ente, il limite massimo di età è derogato nella misura del 50%; saranno, pertanto, ammessi al concorso anche coloro che hanno superato il limite di età suddetto;

godimento dei diritti politici;

non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di pubblico impiego, nonché non essere stati licenziati da precedenti rapporti di lavoro per giusta causa o giustificato motivo oggettivo;

non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

per i candidati di sesso maschile, essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico;

attestato di qualifica professionale di O.S.S., di cui alla L.R. del Veneto n. 20 del 16/08/2001, conseguito ai sensi dell’Accordo Stato/Regioni del 22.02.2001 in G.U. n. 91 del 19.04.2001 dopo un percorso formativo di almeno 1000 ore, oppure medesimo titolo professionale acquisito, con le stesse modalità, in altre regioni. Rimandiamo alla lettura del bando per conoscere i titoli equipollenti all’attestato di OSS;

incondizionata idoneità psicofisica alle mansioni del posto da ricoprire.

RISERVA:

SI SEGNALA la riserva del 20% dei posti a favore del personale in servizio presso AltaVita lra che abbia maturato 36 mesi di servizio alla data di pubblicazione del bando.

Inoltre, su 8 posti opera la riserva favore dei volontari delle Forze Armate e su 4 posti si applica la riserva per i soggetti che hanno svolto il Servizio Civile Universale senza demerito.

BANDO