Un dolore enorme e sconcerto in una intera comunità. Tragedia in provincia di Padova dove un bimbo di 6 anni, positivo al Covid, è morto per una crisi respiratoria.

Questa mattina il piccolo, che viveva con i genitori e la sorellina, non riusciva più a respirare. Positivo da alcuni giorni, i genitori hanno chiamato subito il 118 e i sanitari hanno trovato il piccolo privo di conoscenza: è deceduto durante il trasporto verso l’ospedale patavino.

Foto di repertorio