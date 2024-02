Cronaca nazionale/ Operaio travolto e ucciso mentre era al lavoro in autostrada

Non si ferma, purtroppo, la scia di incidenti sul lavoro in Italia.

Tragedia oggi sul tratto piemontese dell’autostrada A7 Milano-Genova. Un operaio è stato travolto e ucciso mentre era lavoro in carreggiata nel territorio del comune di Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria.

Un mezzo ha investito in pieno l’operaio al lavoro senza dargli scampo.

Sul posto, proprio all’altezza dello svincolo di Castelnuovo Scrivia, sono accorsi in poco tempo i soccorsi medici del 118 che hanno provato a rianimare l’uomo investito ma purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare.

La polizia stradale ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul luogo della tragedia anche gli addetti di Autostrade Milano-Serravalle.

Foto di repertorio