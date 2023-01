Cronaca nazionale/ Non ce l’ha fatta il carabiniere travolto da una valanga

Dolore per una tragedia mortale. Purtroppo alla fine non ce l’ha fatta il carabiniere travolto da una valanga in Val Gardena. Il militare stava effettuando un addestramento, in compagnia di altri due colleghi.

L’istruttore era stato velocemente localizzato, ma purtroppo sotto ben tre metri di neve.

L’elisoccorso aveva portato in quota gli uomini del soccorso alpino della val Gardena.

Una ventina di uomini avevano scavato per liberare il maresciallo.

Era stato trasportato all’ospedale di Bolzano, dove ora è deceduto.

Foto di repertorio