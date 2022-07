Cronaca nazionale/ Morto di stenti e solitudine, il cadavere trovato in casa dopo due settimane

Una storia triste di solitudine. Morto di stenti e ritrovato solo 15 giorni dopo in avanzato stato di decomposizione. A Tivoli in provincia di Roma, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 82 anni, la cui scomparsa non aveva allarmato nessuno per almeno due settimane.

Viveva da solo e non aveva parenti prossimi. A fare la macabra scoperta, per puro caso, è stato il proprietario della casa dove viveva l’uomo.

In tasca aveva ancora la pensione ritirata alle Poste.

Sul posto i carabinieri.

foto di repertorio