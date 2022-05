Cronaca nazionale/ L’azienda è al collasso, imprenditore la chiude e si suicida bevendo acido muriatico

Dolore e sconcerto per un dramma umano, purtroppo con esito mortale.

Messo in ginocchio e costretto a chiudere l’azienda si toglie la vita bevendo acido muriatico. Autore del drammatico gesto un imprenditore 60enne titolare di una società specializzata nella realizzazione di quadri elettrici e impiantistica per locali pubblici, con sede a San Clemente in provincia di Rimini. La notizia è riportata dai giornali locali.

In un momento di ritrovata lucidità ha preso il telefono e chiesto subito aiuto al 118. L’ambulanza e l’automedicalizzata sono arrivate in poco tempo, raggiunti poco dopo dai carabinieri.

L’uomo stato immediatamente trasferito all’ospedale Infermi dove purtroppo è deceduto.

foto di repertorio