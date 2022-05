Una notizia terribile e dolorosa. Tragedia a Brescia. Un uomo di 40 anni ha avuto un malore in strada mentre spingeva il passeggino con dentro la figlia di 7 mesi.

Soccorso da passanti, lo staff di una farmacia ha provato a fargli il massaggio cardiaco in contatto con gli operatori delle emergenze.

Ma per l’uomo non c’è stato scampo: è deceduto dopo 24 ore dal trasporto in elisoccorso agli Spedali civili di Brescia.

La notizia su Repubblica.

