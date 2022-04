Cronaca nazionale/ La moto sbanda e impatta il guardrail: muore una 25enne

Tragedia della strada, purtroppo con una giovane vittima. Una ragazza di 25anni, è morta in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada Paullese, nel tratto di ex statale che costeggia Vaiano Cremasco, in provincia di Cremona.

Stando ai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri, la ragazza, residente a Montodine, ha perso da sola il controllo della moto e si è andata a schiantare contro il guard-rail: un impatto violentissimo che le è stato fatale.

Foto di repertorio