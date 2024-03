Cronaca nazionale/ La badante muore all’improvviso, anziana non autosufficiente rimane in casa con il cadavere

Macabra scoperta in una abitazione ligure.

Una pensionata genovese, invalida e non autosufficiente, è rimasta per un intero giorno da sola, immobilizzata a letto e col cadavere della sua badante accanto dopo che la donna che si prendeva cura di lei è morta improvvisamente in casa.

La terribile scena all’interno di un’abitazione del piccolo comune di Uscio, nell’entroterra della città metropolitana di Genova.

Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale medico del 118. Quando sono entrati in casa per la badante non c’è stato nulla da fare.

Foto di repertorio