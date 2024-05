Ancora vittime della strada.

E’ accaduto ieri mattina a Prato, nella zona di Chiesanuova, dove un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un camion dei rifiuti.

Stando alle prime informazioni diffuse, l’uomo stava attraversando la strada e non si sarebbe accorto del sopraggiungere del mezzo pesante che, a sua volta, non ha potuto fare niente per evitarlo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale.

Foto di repertorio