Cronaca nazionale/ Incidente sulla A26, muore un famoso architetto

Ennesimo incidente mortale in autostrada.

E’ morto un noto architetto,71enne, nato ad Ostuni e residente a Busto Arsizio (in provincia di Varese), coinvolto in un incidente stradale mentre rientrava nella città dove risiedeva.

L’incidente sull’autostrada A26, in provincia di Novara. Da quanto si apprende, il professionista, in ritorno da Genova, era alla guida della sua auto, quando probabilmente per un malore è terminato fuori strada finendo in un canale a bordo della carreggiata.

L’architetto è rimasto intrappolato nell’abitacolo e il suo veicolo ha preso fuoco a causa dello schianto.

Foto di repertorio