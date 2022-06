Cronaca nazionale/ Impatto fra due auto, due morti

Tragedia della strada con un bilancio pesante di vittime. È morta sul colpo nell’impatto violentissimo tra due auto.

Si è spenta così una giovane di 21 anni, allieva dall’istituto per allievi sottufficiali della Marina Militare di Taranto in un incidente sulla via Basentana, in Basilicata.

Gli altri tre ragazzi che viaggiavano con lei sono rimasti feriti mentre non c’è stato nulla da fare per il conducente dell’altra auto che è deceduto nel tragitto verso l’ospedale San Carlo di Potenza.

Foto di repertorio