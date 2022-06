Cronaca nazionale/ Gli offrono una bottiglietta dicendo che è the, ma era metadone: bambino in coma in ospedale

Una notizia terribile e grande apprensione per le sorti di un bambino. Choc a Palermo dove un bambino di appena 9 anni è finito in coma dopo aver ingerito metadone, spacciato per tè freddo offerto da una bottiglietta da alcuni ragazzini.

Il bimbo è stato trasportato dai sanitari del 118 in coma all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo e ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, dove ci sono anche i genitori, originari di Pioppo, una frazione di Monreale.

Indagano i carabinieri.