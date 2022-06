Torna il Malatesta Camp. Tre giorni di sport per l’arte. Il Programma

Dai muri e dai rumori di Campobasso, agli alberi e al silenzio del lago di Castel San Vincenzo.

Dopo due anni di stop, torna il Malatesta Camp. Tre giorni di sport per l’arte.

A partire dall’otto, fino al dieci luglio, il weekend Malatesta darà la possibilità agli amanti degli sport naturalistici di vivere un fine settimana immersi nella natura, nel suggestivo scenario del Parco Turistico “Oasi delle Mainarde”.



LA SETTIMA EDIZIONE È ALLE PORTE

Nel 2014, per il decennale della nascita dell’associazione, è stato realizzato un evento di carattere sportivo per celebrare i dieci anni di attività. Il riscontro positivo ha dato l’impulso a organizzare le successive edizioni. Si è giunti così alla settima edizione dopo la pausa dovuta alla pandemia che ha costretto gli organizzatori ad annullare la manifestazione per ben due anni. Ora si torna con una proposta per l’estate nella valle del Volturno, area, quest’ultima, incorporata nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e divenuta un’importante zona turistica.



DAL CAMPEGGIO ALLA STREET ART

Lo scopo è di promuovere il territorio e di finanziare dal basso i progetti Malatesta. Uno su tutti il “Draw the line”, il museo a cielo aperto della street art che ha fatto di Campobasso un punto di riferimento per il mondo degli street artist nazionali e internazionali. Infatti, sulle pareti del

capoluogo campeggiano opere di artisti di fama mondiale come Blu, Zed1, Alleg, Vesod, Macs,

Dado, Milu, Smake, Mr Blob, Reser, Joys, Ravo, Made514, Gomez.



DECINE DI ATTIVITÀ A DISPOSIZIONE DI TUTTI

Cicloturismo, rafting, trekking, yoga, escursioni in e-bike e mountain bike, canoa e arrampicate, queste sono solo alcune delle attività previste dal cartellone della tre giorni. Dai più grandi ai più piccoli, potranno divertirsi e conoscere le attività outdoor del ‘Camp’ e mantenersi in forma in un ambiente salubre.

Un’organizzazione imponente composta da circa 50 volontari, decine di collaborazioni e

associazioni che garantiranno e condivideranno le loro esperienze per uno dei festival più

frequentati e attesi del Molise.

Il programma è ricco di appuntamenti. Si parte dal venerdì alle 8:00 di mattina per arrivare alla

domenica sera.



PROGRAMMA

VENERDI 8 luglio 2022

• CICLOTURISMO – percorso cicloturistico da Campobasso a Castel san Vincenzo – Partenza h

8.00 da Campobasso e arrivo previsto venerdì 8 luglio presso il Camping “Parco Turistico Oasi

delle Mainarde” – max 10 persone – durata 9/10 ore – è consigliato a chi pratica abitualmente il

ciclismo – Obbligo di casco

• Dalle 15.00 – Accoglienza, acclimatamento e cena condivisa intorno al falò. (Porta quello che vuoi da mangiare e qualunque strumento per fare una Jam session intorno al fuoco.) – Cucina Creativa Malatesta.

SABATO 9 luglio 2022

Importante: Le attività inizieranno a partire dalle 8:00 con appuntamento presso la casetta

all’ingresso del camping – Si prega di non tardare! Le attività si svolgeranno solo in condizioni

climatiche che non mettano a rischio l’incolumità dei partecipanti. Per partecipare è obbligatorio

munirsi di abbigliamento tecnico e consono ad ogni attività.

• TREKKING in quota – escursione a Valle Lunga da Campitelli di Alfedena – A cura di

Fuoritraccia Trekking e Natura (Guida Aigae) – difficoltà E (medio/alta) Dislivello 850 mt. –

Durata: 7/8 ore – max 15 persone – Partenza ore 8:00;

• TREKKING BASSA QUOTA – escursioni sui sentieri dell’area molisana del PNALM – a cura di

Associazione Trippinmolise (guida Aigae) – Difficoltà E (medio/bassa) – Durata 4/5 ore – Partenza

ore 8:00.

• RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE ARBOREE DELL’ALTA VALLE DEL VOLTURNO –

A cura del prof. Bruno Paura – inizio ore 10

• OUTDOOR YOGA CLASS – A cura di Umbelina Mansano – max 40 persone- una playlist molto

speciale: i veri suoni della natura, ingaggiarsi a vivere un’esperienza unica di ascolto e movimento

Inizio ore 8.30;

• ESCURSIONE IN E-BIKE – Tra i borghi dell’alto Volturno – A cura di Trippinmolise (Guida

Aigae) – Attività a pagamento costo euro 30(noleggio e-bike) – durata 4/h – partenza ore 9:00

• MTB – Escursione in bici (Difficoltà Media) sui sentieri del Parco Nazionale di Lazio, Abruzzo e

Molise – A cura dell’a.s.d. MALATESTA – c.a. 15/20 Km – Max 20 persone. Partenza ore 9.30;

• LABORATORIO ARTISTICO PER BAMBINI – A cura dell’Associazione Malatesta – Inizio ore

10

• CANOA – Giro sul lago di Castel San Vincenzo a cura dell’a.s.d. Molise Avventura solo su

prenotazione. Max 30 persone. inizio ore 9.30 alle 14.00

• ARRAMPICATA per bambini – A cura dell’a.s.d. MALATESTA – Arrampicata presso falesie

Alto Volturno. prove di arrampicata per bambini solo su prenotazione. Tutta l’attrezzatura

necessaria sarà fornita dalle associazioni. Max 20 bambini. Inizio attività ore 14. 00;

• RAFTING SUL FIUME VOLTURNO – A cura di Molise Rafting – Max 20 persone – Attività a

pagamento 35 euro adulti 30 euro bambini (6-12 anni) – inizio attività ore 15

• CORSO DI DIDGERIDOO – A cura di Piero Palazzo e Francesco La Penna. Inizio ore 16

• LABORATORIO DI DANZA AEREA SU TESSUTI – A cura della scuola di danza ODETTE –

max 10

bambini – max 10 adulti – inizio ore 17.00;

• LAKE VOLLEY – Torneo di pallavolo – a cura di Associati Malatesta – max 10 squadre – inizio

ore 15

• LIVE MUSIC Sabato: Special Guest TITUBANDA

• DJ set

DOMENICA 10 luglio 2022

• RAFTING SUL FIUME VOLTURNO – A cura di Molise Rafting – Max 20 persone – attività a

pagamento 35 euro adulti 30 euro bambini (6-12 anni) – inizio attività ore 9

• COSTRUIRE UN MOSAICO (per bambini) – a cura di Associazione Culturale “La Bottega

art&eka” – max 30 bambini – attività a pagamento costo 10 euro – inizio attività ore 10;

• ESCURSIONE ARCHEOLOGICA – A cura dell’Associazione Culturale Epyphanius – Visite

guidate presso i siti archeologici dell’Alto Volturno. Max 25 persone. Partenza ore 10;

• ESCURSIONE ARCHEOLOGICA CON VISITA ALLA CRIPTA DI EPIFANIO – A cura

dell’Associazione Culturale Epyphanius -attività a pagamento costo 10 euro. Max 19 persone.

Prenotazione entro 2 luglio – Partenza ore 10;

• PARTITE A BOCCE – Disponibile campo di bocce

• Attività SOTTO E SOPRA arrampicata per adulti – a cura dell’ASD Innatura – max 10 persone

Materiali ed attrezzature a cura dell’associazione – Inizio ore 14.30

• GARA DI WATER BIKE AD ELIMINAZIONE – A cura dell’Associazione Malatesta – max 20

persone -inizio ore 16

• BALLO SWING con musica dal vivo – inizio attività ore 11:30

PRANZO MALATESTA – Pasta party tutti insieme per chiudere il camp in condivisione e allegria (offerto dagli Associati Malatesta).

COME PRENOTARE: La partecipazione all’evento dovrà essere effettuata inviando una mail a

[email protected] compilando i seguenti campi:

Nome e cognome; email e n° telefono del capogruppo tenda; N° persone e N° tende; Date di

pernottamento

All’indirizzo dello scrivente sarà inviata una email con la conferma della prenotazione. Le attività

sportive sono a numero chiuso e sarà data priorità a coloro che prenoteranno entro e non oltre

giovedì 6 luglio 2022 all’indirizzo email sopra citato. Si precisa che alcune attività sono a

pagamento. Durante l’evento sarà presente uno stand del Soccorso Alpino e Speleologico con

attività e informazioni sulla sicurezza in montagna.

INFO E COSTI

Il Malatesta Camp è soprattutto ospitalità e per vivere una vacanza open air in campeggio occorre

prenotare al seguente indirizzo email [email protected] entro e non oltre il 6 Luglio

INGRESSO GIORNALIERO

10 € (tazza + 1 consumazione)

INGRESSO 2 GIORNI (senza pernotto in campeggio)

15 € (tazza inclusa)

INGRESSO 3 GIORNI (senza pernotto in campeggio)

20 € (tazza inclusa)

INGRESSO CON PERNOTTO IN TENDA

20 € (tazza inclusa) per 1 notte

30 € (tazza inclusa) per 2 notti

INGRESSO CON PERNOTTO IN CAMPER PER 2 PERSONE

35 € per notte + 9 € per persona in più (tazza inclusa)