Cronaca nazionale/ Gli arrosticini arrivano in ritardo, cliente spara ripetutamente al cuoco, ora in gravi condizioni

Un gesto efferato di violenza e adesso la preoccupazione per le sorti di un giovane cuoco, ferito gravemente con cinque colpi di pistola solo perché avrebbe servito in ritardo gli arrosticini, piatto tipico abruzzese. E’ accaduto in piazza Salotto, nel centro di Pescara, mentre era al lavoro nel ristorante.

Autore del folle gesto un 29enne, poi catturato dalla polizia nelle Marche.

L’aggressore gli ha sparato a ripetizione. Sul posto la polizia per le indagini del caso.

La vittima, che versa in gravi condizioni, è stata sottoposta a doppio intervento chirurgico, al torace e alla schiena, ed è ricoverata in prognosi riservata nella Rianimazione dell’ospedale di Pescara.

Foto di repertorio