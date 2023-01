Cronaca nazionale/Giovane rimane aggrappato alle mani della mamma e della nonna, ma poi cade dal balcone e muore

Una città ancora sotto shock.

Orrore in pieno centro di Marsala. Un’immagine choc che è finita anche sui social network.

Un giovane è caduto dal balcone di un palazzo del centro. Una scena agghiacciante che ha visto protagoniste anche la madre e la nonna del 27enne.

Non è ancora chiaro se il giovane avesse in mente di togliersi la vita o si sia trattato di una terribile fatalità. E’ rimasto per minuti interminabili aggrappato alle mani di sua madre e di sua nonna che hanno fatto il possibile per salvarlo. Ma poco dopo è precipitato nel vuoto ed è morto sul colpo.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

foto di repertorio