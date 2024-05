Cronaca nazionale/ Giovane 28enne muore durante le operazioni di spegnimento di un incendio

Ennesima tragedia sul lavoro, purtroppo mortale.

Si è sentito male mentre era impegnato nella bonifica di un rogo e per lui non c’è stato nulla da fare. È morto così il giovane agente della forestale ventottenne di Oristano, all’ospedale Brotzu, dove era ricoverato da lunedì scorso in rianimazione.

Aveva accusato un malore durante un’operazione di spegnimento di un incendio nelle campagne in provincia di Oristano, tra Tria e Palmas Arborea.

Trasferito in elisoccorso in ospedale a Cagliari i medici gli avrebbero anche trovato dei morsi di zecca sul corpo.

Foto di repertorio