Cronaca nazionale/ Gesto eroico di un 42enne: salva quattro bambini in difficoltà in mare, ma muore annegato

Dolore e tristezza per una tragedia alla base della quale c’è un gesto di coraggio. Muore in mare dopo aver salvato quattro bambini in difficoltà a causa delle acque agitate. È successo a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

A perdere la vita un 42enne, gestore del lido dove sono avvenuti i fatti. L’uomo è riuscito a salvare due bambini, riportati a riva grazie all’aiuto di un secondo adulto, ma è stato probabilmente colto da un malore e non è riuscito a risalire a riva a sua volta. Inutili i tentativi di salvarlo.

Il corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera intervenuta sul posto.

Foto di repertorio