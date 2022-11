Cronaca nazionale/ Era una star dei social, nonna Giovanna morta carbonizzata nel camino di casa

Tristezza per una notizia orribile. Era per tutti nonna Giovanna ed è morta carbonizzata nel camino di casa. La star dei social, amatissima da giovani e non solo, si è accasciata mentre si trovava davanti al focolare e non è riuscita a chiedere aiuto.

È deceduta a 91 anni, inghiottita dalle fiamme. I familiari hanno fatto la terribile scoperta quando sono tornati a casa.

Viveva sola in casa, a Cascina (Pisa).

i soccorritori, arrivati nell’abitazione della donna hanno potuto solo costatare il decesso.

La notizia su La Nazione.

