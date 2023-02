Cronaca nazionale/ Entra in contatto con i fili dell’alta tensione mentre lavora sul tetto di una casa: operaio muore folgorato

Ennesima tragedia sul posto di lavoro, purtropo mortale.

Un operaio di 36 anni è morto folgorato in un tragico incidente sul lavoro ad Avola, in provincia di Siracusa. La tragedia è avvenuta in un cantiere edile nella periferia del comune siciliano, mentre l’uomo stava lavorando sul tetto di una casa.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, l’operaio sarebbe stato ucciso dai cavi dell’alta tensione. Immediatamente è stato soccorso dai colleghi.

Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Polizia e i sanitari del 118: per l’uomo, però, non c’era più nulla da fare.

Foto di repertorio