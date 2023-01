Coronavirus/ Notizia terribile: ancora due decessi al Cardarelli, cinque i nuovi ricoveri

Sono notizie tremende, quelle del bollettino dell’Asrem, sull’emeregnza Covid in Molise, che riguarda le giornate di venerdì, sabato, domenica e oggi.

Si registrano due decessi: non ce l’hanno fatta una 89enne di Isernia e un uomo di 70 anni di Gambatesa, entrambi si trovavano in Malattie Infettive. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 709. Ci sono 5 nuovi ricoveri: pazienti di Campobasso Campodipietra, Lucito, Termoli e Chieuti.

Tre i nuovi dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 17, di cui 16 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Si registrano 306 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1344 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 22,7%.

I Comuni con il maggior numero di nuiovi casi: Campobasso 72, Isernia 24, Termoli 44.

Purtroppo Non ci sono nuovi guariti.