Cronaca nazionale/ Da due anni senza allaccio alla corrente elettrica, usava un generatore a gasolio: muore in casa intossicato dai fumi

Una tragedia generata dall’imprudenza ma in parte anche dal disagio economico. Da due anni circa aveva le utenze staccate dal momento che non riusciva a pagarle per insolvenze economiche. Così illuminava la casa con un generatore di corrente a gasolio. Ma nei giorni scorsi qualcosa è andato storto ed è morto soffocato dalle esalazioni di monossido di carbonio.

Era di di Taglio di Po, in provincia di Rovigo ed è stato trovato senza vita da un collega che, preoccupatosi non vedendolo arrivare, si è recato a casa sua per verificare le sue condizioni; e ha allertato le forze dell’ordine.

A causa del maltempo avrebbe deciso di portare il generatore dall’esterno della sua abitazione tra le mura domestiche si è intossicato ed è morto.

Foto di repertorio