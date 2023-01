Cronaca nazionale/ Con il camion sfonda il guardrail e vola giù dal viadotto: 22enne perde la vita

Ennesimo tragico incidente stradale; è accaduto a Cagli (provincia di Pesaro Urbino), lungo la strada statale 3.

Per cause ancora in corso di accertamento un 22enne è andato a sbattere con un cam ion frigo contro il guardrail del viadotto: un impatto violento che lo ha sbalzato fuori dall’abitacolo facendolo precipitare nella scarpata sottostante: un volo impressionante che non ha lasciato scampo al giovane camionista.

I soccorritori sono dovuti intervenire con l’elicottero per recuperare il corpo del giovane.