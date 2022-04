Cronaca nazionale/ Colpisce la moglie e la lascia a terra, arrestato dai carabinieri

Ennesima storia di violenza familiare. È durata solo qualche ora la fuga di un trentenne dell’est-europa che ieri pomeriggio a Narzole, nel cuneese, per ragioni non ancora accertate, avrebbe colpito la moglie, coetanea, con un corpo contundente, lasciandola esanime, per poi fuggire a bordo della propria autovettura.

I carabinieri intervenuti sul posto insieme ai soccorsi hanno rilevato la posizione dell’uomo nell’entroterra ligure. dove o è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio e trasferito nel carcere di Sanremo.

