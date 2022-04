Coronavirus, 6 nuovi ricoveri e 2 dimissioni al Cardarelli, tanti i guariti

Per fortuna nessun nuovo decesso, ma tanti nuovi ricoveri per Covid al Cardarelli nelle 24 ore. Sono 6 i pazienti, mentre ne sono stati dimessi 2. Nel reparto Anziano Fragile sono state ricoverate persone di Campobasso e Poggio Sannita mentre in Malattie Infettive sono entrate persone rispettivamente di Lucito, Pozzilli, Rocchetta a Volturno e Termoli. Dimessi dalla Malattia Infettiva degenti di Trivento e San Marco la Catola.

Attualmente sono dunque 40 le persone col virus ricoverate: 25 sono in Malattie Infettive e 15 nel reparto Anziano Fragile mentre nessuno è in Terapia Intensiva. Ci sono però anche 853 guarigioni.

Sono 408 i nuovi casi e i Comuni con il maggior numero nelle 24 ore sono: Campobasso 63, Isernia 45, Larino 11, Montenero di Bisaccia 10, Ripalimosani 13, Termoli 40, Venafro 22.