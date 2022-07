Cronaca nazionale/ Chiede un passaggio al collega, ma il furgone si schianta contro un muro e lei muore dopo un giorno di agonia

Lutto e dolore per la morte di una giovane ragazza di 21 anni. Il passaggio in auto di un collega si è rivelato fatale.

L’incidente mortale si è verificato ad Appiano Gentile, in provincia di Como. I due colleghi di lavoro avendo finito di lavorare, stavano rincasando; alla guida del furgone c’era il collega che per cause ancora da accertare è finito contro un muro.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Anna, la 21enne ha lottato un giorno intero, ma alla fine purtroppo il suo cuore non ha resistito.

Per il 38 enne alla guida del furgone, invece, la situazione clinica è andata migliorando, non avendo riportato gravi ferite ed il giorno successivo è stato dimesso.

Foto di repertorio