Cronaca nazionale/ Calciatore condannato per stupro, convocato in squadra e mandato in tribuna

E’ un caso che ha fatto scalpore per l’esposizione mediatica del protagonista.

Dopo la condanna in tribunale, punizione sportiva per il calciatore Genoa, che è stato condannato a 6 anni di carcere per stupro di gruppo.

E’ ricomparso nella tribuna di Marassi, come spettatore della partita dei suoi compagni di squadra.

E’ stato comunque convocato in gruppo dal suo nuovo allenatore, che ha deciso di convocarlo per poi spedirlo in tribuna nella gara casalinga vinta per 2 a 0 con il Sudtirol.

foto di repertorio