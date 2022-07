Cronaca nazionale/ Auto contro camion, muoiono madre e figlia piccola

Terribile incidente con un bilancio alto di vittime. Mamma e figlia di 11 anni morte in un terribile incidente stradale tra la loro auto e un camion in Puglia. sulla strada che collega Ginosa a Laterza in provincia di Taranto .

Per la donna e per la più piccola dei suoi tre figli non c’è stato nulla da fare. Gli altri due ragazzi e il conducente del camion sono stati trasportati all’ospedale di Castellaneta per le cure del caso.

Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 e i vigili urbani.

Foto di repertorio