Cronaca nazionale/ Anziano trovato morto in casa, fermato un 52enne

Le indagini hanno dato un primo risultato. C’è già un fermo per l’omicidio del 76enne trovato morto nella sua casa a Cagliari. I carabinieri hanno portato in caserma un uomo, un 52enne, che sarebbe coinvolto nella morte del pensionato il cui cadavere è stato trovato riverso sul pavimento con diverse ferite alla testa.

A lanciare l’allarme è stata la figlia dell’uomo che non riusciva a mettersi in contatto con il padre.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno forzato il portone d’ingresso insieme con i carabinieri. I soccorritori del 118, accorsi poco dopo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

foto di repertorio