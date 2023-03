Cronaca nazionale/ Anziano spara alla moglie e poi si suicida

Ennesima tragedia tra le mura domestiche.

Ha sparato alla moglie, utilizzando una pistola che teneva in casa per uso sportivo, e poi ha rivolto l’arma contro se stesso: la donna è in fin di vita, mentre lui è morto sul colpo.

È accaduto a Cilavegna (in provincia di Pavia).

Lui era un parrucchiere, che aveva esercitato fino alla pensione. La coppia era sposata da circa 50 anni.

La donna quando è stata caricata sull’elisoccorso respirava ancora, ma le sue condizioni erano disperate. Sul posto ci sono i carabinieri.

Foto di repertorio