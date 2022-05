Roma/ A fuoco una palazzina, anziano trovato morto nel letto

Le indagini chiariranno i motivi del disastro. Tragedia in un appartamento nel quartiere Aurelio. Un uomo anziano è stato trovato morto nel suo letto dai vigili del fuoco intervenuti in forze per spegnere un incendio che ha devastato l’intera abitazione.

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa che hanno visto il fumo uscire dalle finestre: gli inquilini sono stati soccorsi dai pompieri con l’autoscala e portati in strada.

Non ci sarebbero altre persone coinvolte nell’incendio che ha danneggiato due piani del palazzo.

Foto di repertorio