Covid 19/torna il regime delle fasce regionali e scuole in presenza al 50%

Il decreto Natale, ha validità fino al 6 gennaio 2021, poi molto probabilmente tornerà il regime delle fasce regionali, che il governo determinerà dopo le verifiche degli esperti sull’andamento del contagio.

E’ attesa per la prossima settimana, la riunione della cabina di regia per il Monitoraggio Regionale, che verifica i dati epidemiologici sulla base dei 21 parametri. Subito dopo il governo prenderà le sue decisioni.

Al momento ha spiegato il ministro Speranza c’è un’ordinanza di natura sanitaria, che non ha a che vedere con i modelli organizzativi, si è deciso per ragioni sanitarie che dal 7 al 15 gennaio la presenza sarà al 50% e non ancora al 75%. Quanto ai trasporti la presenza resterà sempre al 50%.