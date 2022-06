Coronavirus, un decesso ed un nuovo ricovero al Cardarelli nelle ultime 24 ore

Purtroppo si torna a parlare di Covid in Molise registrando eventi luttuosi; non ce l’ha fatta un uomo di 70 anni di Frosolone che era ricoverato in Malattie Infettive.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono 630. Si registra anche un nuovo ricovero: un paziente di Circello; i ricoverati totali sono 10, di cui 8 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Ci sono 124 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1051 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta all’11,7%. Si registrano 552 guariti

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 23, Isernia 15, Termoli 11.