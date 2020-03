Coronavirus, tamponi al San Timoteo: 5 casi positivi

Nella giornata di ieri si è proceduto ad effettuare, complessivamente sul territorio di competenza Asrem, n. 72 tamponi di controllo.

La maggior parte – riporta la nota inviata dalla regione Molise -sono stati effettuati presso il P.O. di Termoli. Nella nottata, e in step successivi, sono stati sviluppati i relativi test. Al momento, ma è ancora in corso l’ultimazione dei test su tutti i tamponi prelevati, sono stati rilevati 5 casi positivi. Di questi, 2 riguardano personale in servizio presso il P.O. di Termoli, 3 altri cittadini sempre della zona di Termoli.

Dei 5 nuovi casi positivi, 4 sono legati al cluster epidemiologico dei turisti rientrati dal Nord Italia ed 1 è relativo ad un cluster epidemiologico proveniente sempre da altra regione.

Tutti i pazienti sono in isolamento e, attualmente, non ricoverati a Campobasso.

Su Isernia ci sono 4 pazienti in isolamento domiciliare, che non presentano, per ora, sintomi.

Le attività del P.O. di Termoli sono, al momento, sospese e resta un contingente ridotto di personale per l’assistenza ai pazienti ricoverati.