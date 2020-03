Coronavirus: salgono a 142 i casi positivi in regione

Sale il numero dei contagi in regione, e sale anche il numero dei tamponi che vengono effettuati. Tra i nuovi contagi 4 persone sono di Campobasso, 1 di Cercemaggiore e 1 di Termoli.

Questo il bollettino di oggi:

• 1035 tamponi processati di cui 893 negativi

• 142 sono i tamponi positivi: 124 nella provincia di Campobasso, 9 in quella di Isernia e 9 le persone di fuori regione

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 28: 19 sono in Malattie Infettive (tutti della provincia di Campobasso), 8 in Terapia Intensiva (5 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 di Bergamo) e uno in Terapia Sub intensiva (provincia di Campobasso)

• 95 i pazienti in isolamento domiciliare perchè asintomatici (80) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (15)

• 3 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso)

• 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

• 9 i pazienti deceduti con Coronavirus (7 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

•