Coronavirus/Donati 13 Tablet Surface al Caradrelli grazie alla raccolta fondi organizzata dai dipendenti e dall’indotto del Pastificio “La Molisana”

Ancora una dimostrazione della grande generosita’ dei cittadini nel supportare il servizio sanitario in questo momento di emergenza nazionale.

Donati 13 Tablet Surface alla Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero di Campobasso “Cardarelli” grazie alla raccolta fondi organizzata dai dipendenti e da tutto l’indotto del Pastificio “La Molisana”. I dispositivi donati saranno installati nel reparto di terapia intensiva per consentire al personale sanitario di osservare i pazienti e aggiornare schede e terapie personali.

Un grazie a nome di tutti gli operatori per la sensibilita’ dimostrata.