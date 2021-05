Controlli anti Covid: due ristoranti chiusi per 5 giorni e sanzioni ai clienti ed ai gestori

Due ristoranti della costa molisana sono stati chiusi per 5 giorni dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Campobasso nell’ambito dei controlli anti-covid.

I militari, senza preavviso, sono entrati nei locali ed hanno accertato il ricevimento di clienti per la cena in sale interne delle strutture, contravvenendo ai provvedimenti del Governo che prevedono solo l’utilizzo di spazi esterni.

Immediate le contestazioni di violazioni amministrative sia per i clienti che per gestori delle attività.