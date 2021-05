Il sindaco Gravina ha incontrato il presidente del CONI regionale D’Angelo

Questa mattina a Palazzo San Giorgio, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha ricevuto la visita del presidente regionale del CONI, Vincenzo D’Angelo, eletto lo scorso 13 marzo.

L’emergenza pandemica ha fatto sì che, di comune accordo, l’appuntamento ufficiale tra l’Amministrazione Comunale e i nuovi vertici del CONI regionale slittasse di qualche tempo per permettere un incontro in sicurezza. Insieme al sindaco Gravina, ad accogliere a Palazzo San Giorgio il presidente D’Angelo, anche l’assessore alle Attività Sportive, Luca Praitano.

“Il Coni regionale, con le ultime elezioni dello scorso mese di marzo, ha rinnovato le sue cariche ponendosi nuovi obiettivi da perseguire con uno spirito di vitalità che non può che far bene all’intero territorio e con il quale, come amministrazione comunale, saremo sempre lieti e disponibili a confrontarci per sviluppare congiuntamente progettualità e temi che siano capaci di produrre azioni tangibili nel campo del benessere fisico e sociale. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina al termine dell’incontro – Con il presidente D’Angelo abbiamo avuto subito modo di confrontarci sul valore della pratica sportiva, soprattutto per i nostri giovani, ma anche sulle ulteriori attività da porre in essere, oltre a quelle già avviate, per rendere più efficiente la nostra intesa.”

“È il proseguimento di un cammino comune che con il CONI regionale abbiamo intrapreso sin dall’inizio del nostro mandato amministrativo – ha dichiarato l’assessore alle attività sportive, Luca Praitano – e che ora, con l’avvento della nuova Giunta guidata dal presidente D’Angelo, si pone ulteriori obiettivi da consolidare e rilanciare insieme.”