Confartigianato “Cluster Turismo” sarà protagonista alla Fiera TTG a Rimini

Confartigianato “Cluster Turismo” sarà protagonista con un proprio spazio espositivo alla Fiera TTG Travel Experience – Italian Exhibition Group, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in programma alla Fiera di Rimini dall’11 al 13 Ottobre prossimi. In tale occasione Confartigianato Imprese Molise sarà presente con proprie iniziative e con un evento di particolare importanza per la promozione del Turismo Artigiano nella nostra Regione.

L’11 Ottobre, giorno dell’inaugurazione della Fiera, alle ore 16.00, presso lo stand di Confartigianato “Cluster Turismo”, il Presidente Romolo D’Orazio e il Commissario Straordinario dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, ente strumentale della Regione, On. Remo Di Giandomenico, firmeranno un Accordo di Programma per la promozione del Turismo Artigiano molisano.

“Le imprese artigiane molisane rappresentano una ampia gamma di settori merceologici con produzioni legate molto spesso alle tradizioni locali ed al territorio” sottolinea il Presidente D’Orazio “Esiste quindi un rapporto tra artigianato e turismo che non può essere sottovalutato, anzi merita di essere promosso e diffuso.



Partendo da queste considerazioni Confartigianato Imprese Molise ha inteso sviluppare progetti di promozione turistica del territorio che contemplano, come elemento qualificante e di novità, la scoperta dell’artigianato.”



L’obiettivo che si propongono l’AAST e la Confartigianato firmando l’Accordo di Programma è di

dare ulteriore e maggiore visibilità al territorio del Molise attraverso uno strumento dedicato al

turismo esperenziale, in special modo artigiano, che metta in evidenza, tra gli aspetti qualificanti dell’offerta turistica le produzioni e le tradizioni dell’artigianato, promuovendone così la conoscenza e creando occasioni per l’allargamento del mercato di riferimento. “Si tratta di una modalità di fruizione turistica che, negli anni, ha richiamato sempre più l’attenzione di un pubblico trasversale attivo e curioso: ragazzi, giovani coppie, famiglie, evergreen” conclude D’Orazio ”il turismo delle botteghe artigiane prevede trend sempre più positivi e rappresenta sempre più una tra le principali motivazioni nella scelta di una destinazione da parte dei turisti nazionali ed internazionali. Sono molto soddisfatto della stipula di tale Accordo con l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo che ci pone tra le Associazioni regionali più in linea con gli attuali trend della promozione della produzione artigiana.”